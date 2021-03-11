شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تبديل مباراتي بيراميدز في الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اجراء تبديل على مواعيد مباراتي بيراميدز مع مصر للمقاصة ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز ومع العبور بالقليوبية في بطولة كأس مصر، بحيث تقام مباراة كأس مصر يوم 13 مارس الجاري، ومباراة الدوري يوم 14 إبريل المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري على تخفيف حدة ضغط المباريات المحلية على الأندية المشاركة في بطولات خارجية تجنبا لإصابة لاعبيها بالإجهاد.

وكان بيراميدز قد استهل مشواره مساء الأربعاء بمرحلة المجموعات من الكونفدرالية بالفوز على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة.