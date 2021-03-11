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5 لاعبين سعداء بعودة الفرنسي كارتيرون المتوقعة لتدريب الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - اقترب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للتعاون السعودى الحالى والزمالك السابق، من العودة مجددا لتدريب القلعة البيضاء خلفا للرحيل المتوقع للبرتغالى جايمى باتشيكو بعد الهزيمة من الترجى التونسى في دوري أبطال أفريقيا.

ودخلت مفاوضات إدارة الزمالك مع كارتيرون مرحلة جادة من أجل العودة إلى القلعة البيضاء، خاصة بعدما اقترب الفرنسي من إنهاء تعاقده مع التعاون السعودى بعد النتائج غير الجيدة.

وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك فى أكتوبر الماضى بعد دفع الشرط الجزائى وانتقل لتدريب التعاون السعودى، وتعاقد النادى مع البرتغالى باتشيكو خلفا له.

وهناك 5 لاعبين ينتظرون عودة كارتيرون بفارغ الصبر وهو ما نستعرضه في التقرير التالى:

محمد أبو جبل

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أول هؤلاء اللاعبين هو محمد أبو جبل الذى فقد مكانه الأساسى في تشكيل الزمالك في الفترة الماضية، وينتظر عودة الفرنسى، الذى كانت أفضل فتراته فى مسيرته بشكل عام تحت قيادته.

أبوجبل تألق بشدة مع زمالك كارتيرون حتى أصبح ينافس على لقب حارس مصر الأول وبين أفضل حراس أفريقيا، بعدما أزاح كارتيرون محمد عواد من مركز الحارس الأساسى ليستعين بأبوجبل فى ظل غياب جنش للتأهيل من الإصابة فى ذلك الوقت.

 أحمد عيد 393e88d767.jpg
 

الظهير الأيمن الشاب شارك فى الكثير من مباريات الزمالك الموسم الماضى، بعدما غاب حازم إمام للإصابة لفترة طويلة، ثم فرض عيد نفسه بأدائه واكتسابه الثقة من كارتيرون ليلعب حتى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولكن ناشئ الزمالك ابتعد الآن عن تشكيل الأبيض في ظل تواجد باتشيكو.

إسلام جابر 58e3f6e50d.jpg
 

يأمل إسلام جابر فى فرصة جديدة تحت قيادة الفرنسي، على الرغم من أنه لم يكن له دور مؤثر مع الزمالك فى عهده، لكنه على الأقل لم يكن مضطرا للعب فى مركز لاعب الوسط المدافع كثيرا، مثلما كان يعول عليه باتشيكو الذى وظفه كظهير أيسر أيضا خلافا لمركزه الأساسى كجناح.

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أفضل فترات المهاجم الشباب كانت تحت قيادة كارتيرون الذى منحه الثقة من أجل المشاركة وتقديم نفسه لجماهير الزمالك، ومنذ رحيله لم يكن باتشيكو يميل للاعتماد على الناشئين واللاعبين الشباب إلا إذا اضطر لذلك، وفى أكثر من مرة كان البرتغالى يضع فيصل فى اختبارات صعبة، بعكس كارتيرون.

أسامة فيصل ربما يثبت لجماهير الزمالك أن فريقهم ليس بحاجة لمهاجم جديد لو أنه استفاد من ثقة كارتيرون وقدم أفضل مستوياته.

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يعيش أحمد سيد زيزو فترة صعبة مع الزمالك، وانتقادات لا تتوقف سواء بسبب تراجع مستواه أو الحديث عن رحيله للنادى الأهلي.

وأكد زيزو أن كارتيرون علاقته باللاعبين أفضل من باتشيكو، وذلك فى عهد الأخير، معتبرا أن الفرنسى حتى على المستوى الفنى كان له أسلوب مميز، الأمر الذى قد يعيده للتوهج تحت قيادته حال عودته.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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