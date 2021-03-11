شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: قادر على منافسة مصطفى محمد وكوكا بالمنتخب ومتعب مش هيتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من النادى الأهلى، قدرته في منافسة مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا على مركز المهاجم في منتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

وقال عمرو جمال في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كنت أجمع الكرات من خارج الملعب عندما كان متعب يقود هجوم الأهلى أمام الألومنيوم، وعماد متعب مثل أعلى لي ومهاجم وشخصية مش هيتكرر تاني، كنت بلعب عليه وببقى مكسوف من اللي هو بيعمله معايا ومساندته ليا".

وأضاف الغزال: "أشعر بقدرتى على منافسة مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا على هجوم منتخب مصر، بعد هذا المستوى الذى وصلت له وأنا هدفى العودة للأهلى والمنتخب وكتابة تاريخ كبير فاتنى خلال السنوات الماضية".

وأوضح عمرو جمال: "موسيمانى أشاد بى بعد مباراة الأهلى والطلائع وعبر عن رغبته في عودتى للنادى، وطلب من الاستمرار على نفس المستوى لكى أكون موجودا في الأهلى الموسم المقبل، والانتقال للزمالك حال رفض الأهلى عودتى سيكون صعبا لارتباطى بجماهير النادى الأهلى، وأريد أن يظل اسمى مرتبط بالأحمر".

وتابع الغزال: "نسعى إلى إنهاء الدورى في مركز متقدم، وتدربنا بتركيز شديد ودرسنا الأهلى بشكل كبير وكنا نستحق الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلى".

وأضاف عمرو جمال: "مروان محسن قادر على تخطى هذه الفترة الصعبة في مسيرته، ويجب عليه وضع تحدي جديد لنفسه ويقفل على نفسه ويركز في الملعب كأنه لاعب جديد".

وأكد عمرو جمال: "الأهلى قادر على التأهل من ملعب فيتا كلوب، وما حدث في مباراة فيتا في القاهرة لا يحدث كثيرا بضياع العديد من الفرص السهلة، أما الزمالك فيجب الفوز على الترجى والخروج بنتيجة إيجابية من مباراة المولودية في الجزائر والتأهل عبر الفوز على تونجيث هنا".