شكرا لقرائتكم خبر عن تدخلات الـ VAR كادت تفسد لقاء الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الملعب – استاد برج العرب

النتيجة – فوز الأهلي 0/2

الحكم - إبراهيم نور الدين

المساعد الأول – أحمد حسام طه

المساعد الثاني – محمد عبد المجيد

الحكم الرابع - محمود رشدي

ثنائي الفيديو- محمد الصباحي – مصطفى الشهدى





شهدت مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر للدورى وفاز فيها الأحمر بهدفين نظيفين، جدلا تحكيميا كبيرا فى العديد من اللعبات التى تعامل معها طاقم التحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين بشكل متفاوت، بين الإجادة والجدل فى القرارات.

كانت كابينة الـ"VAR" على موعد فى الظهور خلال الدقيقة 30 من عمر اللقاء عندما تدخل حكام الـ var بشكل غير مبرر واستدعت الحكم إلى الشاشة المراجعة بعد احتكاك بين محمد هانى وحسين السيد، رغم أن نور الدين أشار باستمرار اللعب لوجوده في مكان مناسب وزاوية رؤية جيدة جدا، وطبقا للبروتوكول لا يتم استدعاء الحكم أو التدخل إلا عندما يكون حكم الفار متأكدا بنسبة 100% أن هناك مخالفة تستوجب المراجعة، في الوقت الذى أصدر نور الدين فرمان بركلة جزاء صحيحة للأهلي على حارس الإسماعيلي محمد مجدى في الدقيقة 70، وكان الحكم لديه زاوية رؤية مناسبة وأكد الفار القرار من خلال التواصل عبر "الكومينكيش سيستم"، وبذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا للسيطرة على المباراة محاولا التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة، ولكنه أحيانا يتدخل في اللعب وطريق الكرة في المرتدات في نص الملعب لكن هذا لم ويؤثر على القرارات الفنية.



إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى والإسماعيلى

كان الحكم إبراهيم نور الدين على موعد بالظهور بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد أبرزها عندما سمح باستمرار في احتكاك محمد هانى وحسين السيد ثم في الدقيقة 70 عندما كان على موعد باحتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي على حارس الإسماعيلي لكن يؤخذ عليه انه كان يتكلم بالصافرة كثيرا وهذا غير مقبول من حكم كبير مثل نورالدين.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات لثلاثي الأهلي حسين الشحات وبيكهام والشناوي مقابل إنذارين للإسماعيلي من نصيب مروان صحراوى ومحمد هاشم، وإن كانت مخالفة مروان صحراوى فيه استخدام اليد ويمكن أن ترتقى إلى الطرد المباشر فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء في الوقت الذي تغاضى عن إنذار محمد شريف وياسر إبراهيم من الأهلي للعب بتهور.

ظهرا الثنائي أحمد حسام طه ومحمد عبد المجيد الحكمان المساعدان بشكل جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى حالتين تسلل في توقيت مناسب، كما تعاون الثنائي مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون.



محمد عبد المجيد الحكم المساعد الثانى

تعامل الحكم الرابع محمود رشدى بهدوء مع الأجهزة الفنية للفريقين وسيطر على المنطقة الفنية، وكان حاسما مع اعتراض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة طبقا للقانون.

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