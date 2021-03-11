شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: مفاوضات الأهلي شفهية.. ومش عاقل اللى يرفض الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف أحمد سمير، جناح فريق طلائع الجيش، بوجود مفاوضات معه من قبل النادى الأهلى، الذى يرغب فى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب نهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل تقديم اللاعب مستوى مميز مع فريقه فى الوقت الحالى.

وأكد أحمد سمير خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب" مع الإعلامى مهيب عبد الهادى، أن هناك مفاوضات فى الوقت الحالى من قبل النادى الأهلى لكنها ليست مفاوضات رسمية بين الناديين، والمفاوضات شفهية فقط، والبعض أبلغنى أن اسمى يتردد داخل الأهلى فى الوقت الحالى.

وعن اختياره ليكون بديلا لأشرف بن شرقى فى حال رحيله عن الزمالك، قال لاعب طلائع الجيش إنه خاض تجربة مع نادى الزمالك وحقق خلالها بطولتين، وكانت فترة فيها الحلوة والمر، وفى كل الأحوال مفيش عاقل يرفض الانتقال للزمالك.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أنه كان يتمنى الفوز للأبيض عندما يواجه المارد الأحمر، مؤكدا: "الأمور تغيرت فى الوقت الحالى، وبطلت أكون متعصب وأصبحت أتعامل مع الأمور بفكر احترافى، ولم أفرح بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا كما أننى لم أحزن لخسارة الزمالك".

وتابع أحمد سمير حديثه مؤكدًا أنه كان يتعمد الهروب من المدرسة من أجل مشاهدة الزمالك، لافتًا إلى أن محمود عبد الرزاق شيكابالا مُلهم بالنسبة له، وكان يستمتع بمشاهدته فى التدريبات ويحرص على تقليده.

وأردف لاعب الطلائع أنه لا يتعمد الـ"غل" فى مبارياته أمام الزمالك، لكن التوفيق يحالفه فقط مما يجعله مميزا فى تلك المباريات، موضحًا أنه كان فى غاية السعادة بالهدف الذى أحرزه فى شباك الأهلى بالدورى حتى لا يصبح متعمد التسجيل فى شباك الزمالك فقط.

وعلق أحمد سمير على مواقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، قائلاً: "كهربا صديقى وقلبه أبيض ومن الشخصيات المميزة، لكنه سريع الانفعال كما أنه سريع الهدوء".