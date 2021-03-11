شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة أعضاء الجهاز الفنى لفريق فاركو من الموت فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الجهاز المعاون لفريق فاركو، أحد الأندية بدوري القسم الثاني فى مجموعة بحرى والإسكندرية، لحادث سير مروع، كاد أن يودي بحياتهم.

وتعرض عمرو فهمي، لاعب نادي الزمالك والإسماعيلي السابق والمدرب العام لفريق فاركو، والمدرب أحمد خطاب، والإداري محمد تيتو ودكتور مجدي وهبة طبيب الفريق لحادث سير مروع نتيجة اصطدامهم بعدد من السيارات.

في سياق متصل، تصدر فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي قمة المجموعة الثالثة، لدوري القسم الثاني لكرة القدم، بعد انتهاء منافسات الدور الأول بمشاركة 16 فريقا.

ويعد فريق فاركو الأكثر فوزا في مباريات الدور الأول بعدما حقق الفوز بـ9 لقاءات من أصل 15 مباراة، ويليه حرس الحدود بتحقيق 8 انتصارات، ثم بلدية المحلة بتحقيق 7 انتصارات.