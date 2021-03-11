شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سابق بالكاف: أحمد أحمد تعمد استبعاد المصريين من الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق الديب، رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات السابق بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن إبعاد المصريين من لجان الكاف كان أحد خطايا الرئيس السابق للاتحاد الملغاشي أحمد أحمد الذي تولى المهمة في 2017.

وتابع الديب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2 مع الإعلامى مدحت شلبى: "أحمد أحمد تعمد إقصاء المصريين من الكاف وكان شغله الشاغل عدم تولى أى مصري للمناصب المهمة في الاتحاد الأفريقي".

وأضاف الديب: "أحمد أحمد كان مغرما بالسلطة، وتعمد تفريغ الكاف من الكفاءات في عهده، وموتسيبي الرئيس المحتمل للاتحاد الأفريقي سيتنازل عن رئاسة نادي صن داونز لنجله بعد فوزه برئاسة الكاف".

وسيكون الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي المرشح الوحيد خلال الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المقررة يوم الجمعة بالرباط (المغرب)، بعد انسحاب جميع منافسيه.

وضمن موتسيبي الفوز برئاسة "الكاف" بعد انسحاب جميع منافسيه في العملية الانتخابية، وذلك بابتعاد أحمد يحيى المرشح الموريتاني، والسنغالي أوجستن سنغور والإيفواري جاك أنوما.

وقررت محكمة التحكيم الرياضية تخفيض عقوبة أحمد أحمد لتصبح عامين فقط بدلا من خمسة أعوام، وهو ما يمنعه من الترشح، إضافة إلى تخفيف الغرامة المالية لتصبح 50 ألف فرنك سويسري بدلا من 200 ألف فرنك سويسري.