الإيطالي إيموبيلي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي لعام 2020

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تسلم تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، جائزة الحذاء الذهبي لعام 2020 التي فاز بها، في حفل أقيم في مقر بلدية العاصمة الإيطالية روما، حسبما أعلن ناديه اليوم الأربعاء.
وقال الدولي الإيطالي 31/ عامًا/ “قام زملائي بجهد رائع ليجعلوني قادرًا على هز الشباك. لقد بذلت كل ما في وسعي حقًا لذلك. تمكنت من الفوز بهذه الجائزة متفوقًا على الأبطال العظماء”.
سجل إيموبيلي 36 هدفًا في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، ليتصدر قائمة الهدافين بالدوريات المحلية في أوروبا، متفوقًا على أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.
وتمكن إيموبيلي من معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد، الذي يحمله الأرجنتيني جونزالو هيجواين منذ عام 2016 مع فريقه.
ويقضي إيموبيلي موسمه الخامس مع لاتسيو، حيث سجل 14 هدفًا بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ليحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب هدافي المسابقة المحلية، التي يتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس، برصيد 20 هدفًا.
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