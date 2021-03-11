رانجنيك يعرب عن رغبته في خلافة لوف في تدريب منتخب المانيا

أعرب لرالف رانجنيك عن رغبته في خوض المنافسة على خلافة يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، الذي يستعد لإنهاء مسيرته الحافلة في قيادة منتخب الماكينات، عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت للصيف المقبل.

وتحدث رانجنيك 62/ عامًا/ لشبكة (سكاي) الإخبارية اليوم الأربعاء عن إمكانية توليه تدريب منتخب ألمانيا مستقبلا، حيث قال “إنه منصب يدفع أي شخص في ألمانيا للتحرك للفوز به، يمكنني تخيل أي شيء بشكل أساسي”.

أضاف رانجنيك “بالنسبة لي، يتعلق الأمر في المقام الأول بالتوقيت. في الوقت الحالي أنا حر”.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الثلاثاء أن لوف طلب إنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني قبل انتهاء عقده الحالي مع الفريق، الذي يستمر حتى نهائيات كأس العالم العام المقبل في قطر.

ونأى يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، وجوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج الألماني نفسيهما على الفور عن تولي المنصب، لكن رانجنيك، الذي سبق له تدريب لايبزيج وتولى أيضًا منصب المدير الرياض بالنادي، يفكر بشكل مختلف.