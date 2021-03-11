تقديم مشروع لإطلاق اسم بيليه على ملعب ماراكانا الشهير

يبدو أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه سيضيف إنجازًا آخر إلى قائمته الطويلة بعد أن صوّت المجلس التشريعي لولاية ريو دي جانيرو على إعادة تسمية ملعب ماراكانا الشهير تيمنًا به.

صوّت النواب الثلاثاء على تغيير الاسم الرسمي للملعب إلى “إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو – راي بيليه” وهو الاسم الحقيقي لبطل العالم ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقبه “الملك بيليه”.

وسيحال مشروع القانون الآن إلى الحاكم المؤقت كلاوديو كاسترو الذي لديه 15 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع عليه ويشرّعه.

أما الاسم الرسمي الحالي للماراكانا فهو”جورناليستا ماريو فيليو”، تيمنًا بصحافي وكاتب رياضي برازيلي محبوب (1908-1966) يُنسب إليه الفضل في جعل كرة القدم أشبه بديانة في البلاد.

وأبقى المشروع المقدم على اسم فيليو للمجمع الرياضي المحيط بالملعب والذي يشمل أيضًا منشآت وملاعب للجمباز وألعاب القوى.

لكن بالنسبة للبرازيليين والعالم، يُعرف الملعب ببساطة بإسم الحي المحيط به وهو ماراكانا.

وكان هذا الملعب الايقوني مسرحًا لمواجهات تاريخية بما فيها المباراتين النهائيتين لكأس العالم 1950 و2014، بالإضافة إلى احتضانه حفلي الافتتاح والختام لأولمبياد ريو 2016.

كما هو الاستاد المعتمد من اثنين من أندية كرة القدم المحلية العريقة هما فلومينينسي وبطل الدوري البرازيلي فلامينجو.

إلا أن هذا المعلب الذي يتسع لـ78 ألف متفرج يحمل ذكريات أليمة للبرازيليين.

ففي المباراة الحاسمة لكأس العالم 1950، سقط منتخب البرازيل على ارضيته 1-2 امام الاوروغواي ليحرم من لقبه الأول، علمًا أن التعادل كان يكفيه حيث اقتضى نظام البطولة حينها الذي اعتُمد فقط في تلك النسخة أن يلتقي متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في مجموعة نهائية.

بات هذا اليوم يعرف بالـ”ماراكاناسو” ما يمكن ترجمته “نكسة ماراكانا”.

لذا يعتبر اللاعب رقم 10 الرجل الذي صنع الامجاد للبرازيل ولا يزال حتى هذه الايام اللاعب الوحيد الذي حقق لقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962 و1970).