- 1/2
- 2/2
أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز المصري، إصابة محمود وادي مهاجم الفريق بكسر وشرخ في ضلعين من الضلوع.
وكان وادي قد خرج مصابًا في الدقيقة 34 من مباراة فريقه أمام نكانا الزامبي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، حيث كان قد سجل هدفًا من ثلاثية فريقه في الدقيقة الثانية من المباراة.
وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الأربعاء، أن وادي خضع لأشعة سريعة عقب خروجه من المباراة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب “الدفاع الجوي”.
وتابع أن وادي سيغيب لمدة شهر، حيث سيتعافى من إصابته في تلك الفترة، قبل الدخول في فترة تأهيل تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات.
وفاز بيراميدز على نكانا الزامبي 3 / صفر، اليوم الأربعاء، ليتصدر المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية، والتي تضم أندية الرجاء البيضاوي المغربي ونامينجو التنزاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يكشف عن إصابة مهاجمه محمود وادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.