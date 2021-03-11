بيراميدز يكشف عن إصابة مهاجمه محمود وادي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز المصري، إصابة محمود وادي مهاجم الفريق بكسر وشرخ في ضلعين من الضلوع.

وكان وادي قد خرج مصابًا في الدقيقة 34 من مباراة فريقه أمام نكانا الزامبي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، حيث كان قد سجل هدفًا من ثلاثية فريقه في الدقيقة الثانية من المباراة.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الأربعاء، أن وادي خضع لأشعة سريعة عقب خروجه من المباراة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب “الدفاع الجوي”.

وتابع أن وادي سيغيب لمدة شهر، حيث سيتعافى من إصابته في تلك الفترة، قبل الدخول في فترة تأهيل تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات.

وفاز بيراميدز على نكانا الزامبي 3 / صفر، اليوم الأربعاء، ليتصدر المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية، والتي تضم أندية الرجاء البيضاوي المغربي ونامينجو التنزاني.