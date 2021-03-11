مدرب بيراميدز: نستعد لمواجهة المقاصة واستئناف المشوار الأفريقي

أبدي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، سعادته بفوز فريقه على نكانا الزامبي 3 / صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي، عقب المباراة، إن الفريق ليس أمامه وقت للراحة حيث سيكون عليه الإعداد سريعًا لمباراة السبت المقبل أمام مصر المقاصة بالدوري المصري، قبل استئناف المشوار الأفريقي ومواجهة نامونجو التنزاني يوم الأربعاء المقبل بدار السلام. وأوضح أن أداء فريقه كان جيدًا في الشوط الأول قبل أن يتراجع في الشوط الثاني.

وتابع أروابارينا أن فريقه أهدر العديد من الفرص في الشوط الثاني، كانت كفيلة بإنهاء المباراة بأكثر من ثلاثة أهداف، لكنه هنأ فريقه على الفوز في بداية مشواره بالبطولة.

وتضم المجموعة الرابعة كل من بيراميدز المصري ونامينجو التنزاني ونكاناالزامبي والرجاء المغربي.