الدوري المصري | موسيماني: الاهلي حقق المطلوب أمام الاسماعيلي

أبدي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته بالفوز على الإسماعيلي 2 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة،”حققنا المطلوب اليوم، ونجحنا في حصد النقاط الثلاث ولم تستقبل شباكنا أي أهداف”.

وأضاف أن الأهلي قدم مستوى متميزا أمام فيتا كلوب في المباراة الماضية بدوري أبطال أفريقيا، لكن سوء الحظ منعه من الفوز.

وأوضح موسيماني أن مباراة اليوم أمام الاسماعيلي تعد إعدادًا جيدًا لمواجهة فيتا كلوب في الكونغو.

وتابع: “قدمنا مستوى متميزًا اليوم، وتحدثت مع اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي؛ من أجل الاستعداد من خلال هذه المباراة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة”.

من جهة أخرى، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق أغلق صفحة مباراة الإسماعيلي من أجل التركيز على مواجهة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عقب المباراة، إن الأهلي حقق مكاسب عديدة في مباراة اليوم أبرزها الفوز بالنقاط الثلاث وعودة صلاح محسن للتسجيل من جديد.

وأضاف أن الفريق حصل على هدفه من اللقاء وهو الفوز بالنقاط، بعيدًا عن الأداء الذي يعمل الجهاز الفني بشكل مستمر على تطويره.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفوز على الإسماعيلي جاء في ظل غيابات عديدة ومؤثرة وعلى رأسها ثلاثي الجبهة اليسرى علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مُشيدًا بما قدمه أحمد رمضان بيكهام في هذا المركز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين خلف الزمالك المتصدر، مع وجود مباريات مؤجلة للأهلي.