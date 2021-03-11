لأول مرة منذ 16 عامًا.. ربع نهائي حزين بأبطال أوروبا بدون ميسي ورونالدو

محمد الفلاح - لأول مرة منذ 16 عاما.. ربع نهائي حزين بأبطال أوروبا بدون ميسي ورونالدو

الخميس 11 مارس 2021

سيكون الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا حزينا على النسبة الأكبر من محبي كرة القدم، بعدما فقد هدافيه التاريخيين رونالدو وميسي.



البرتغالي كريستيانو رونالدو فشل في قيادة فريقه الإيطالي يوفنتوس إلى الدور ربع النهائي، بعدما ودع البطولة بشكل مفاجئ أمام بورتو في الدور ثمن النهائي.

يوفنتوس خسر ذهابا بنتيجة 1-2، ورغم فوزه إيابا على ملعبه بنتيجة 3-2، فإنه ودع البطولة بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبات هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي يفشل فيه رونالدو في بلوغ الدور ربع النهائي، بعدما ودع النسخة الماضية مع فريقه يوفنتوس أمام ليون الفرنسي.

في المقابل، ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، البطولة من الدور ثمن النهائي، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى العكس من رونالدو، فقد سجل ميسي هدفين في الدور ثمن النهائي، بواقع هدف في الهزيمة 1-4 بالذهاب، وآخر في التعادل 1-1 إيابا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ميسي فشل في قيادة برشلونة إلى الدور ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2008.

وستكون تلك المرة هي الأولى التي يفشل فيها الثنائي ميسي ورونالدو معا في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، منذ الظهور الأول للنجم الأرجنتيني في موسم 2004-2005.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا، يليه ميسي برصيد 120 هدفا.