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جدة - خالد شويل - أصبح الاتحاد منافساً حقيقياً على انتزاع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه الصعب على ضيفه الشباب متصدر الدوري بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق عبدالرحمن العبود (د: 12)، وعادل للشباب محترفه سيبا (د: 43)، وفي الشوط الثاني أضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الحادي عشر في الدوري ويصل للنقطة 41 وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر الشباب الذي تلقى الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 45 نقطة.

التعاون بالرابع «أبهى»

قفز فريق التعاون للمركز الرابع بعد فوزه على ضيفه أبها بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة،وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق نجم التعاون سميحان النابت (د: 72) من عمر اللقاء، ليحقق التعاون فوزه التاسع في الدوري ويصل للنقطة 35 متساوياً مع الأهلي ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف ليحتل المركز الرابع، فيما تلقى أبها خسارته الحادية عشرة ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ومتأخراً بفارق الأهداف عن الباطن والفتح ليحتل المركز الثاني عشر.

الفتح ينهي مسلسل الخسائر

واستعاد فريق الفتح نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، وجاء هدفا الفتح عن طريق مراد باتنا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وأضاف زميله ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني (د: 65)، وبهذه النتيجة يكسر الفتح سلسلة الخسائر بعد ثلاث جولات ويحقق فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 28 متساوياً مع مضيفه الباطن ومتأخراً عنه بمركز لفارق الأهداف.. إذ يحتل الباطن المركز العاشر بعد أن تلقى الخسارة التاسعة فيما يحتل الفتح المركز الحادي عشر.

القادسية «يُبطل» العين

كما خطف فريق القادسية تعادلاً صعباً وفي الوقت القاتل من أمام ضيفه العين بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وجاءت أهداف القادسية عن طريق المحترف جيمس (هدفين ٣٧، ٧٦)، كارليوس اندريا (د: ٩٠+٣)، فيما جاءت أهداف العين الثلاثة عن طريق حسين حلواني (د: ٣١)، جيترسون (من ركلة جزاء ٧٣)، أمادو موتاري (د: ٧٩). وبهذه النتيجة يحقق القادسية التعادل العاشر ويصل للنقطة ٣١ وفي المركز السابع، فيما حقق العين التعادل الخامس ووصل للنقطة ١٧ وفي المركز السادس عشر والأخير.

بالعنابي.. الرائد يقفز

قفز فريق الرائد للمركز العاشر بفوزه على مضيفه الفيصلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية. وجاء هدف اللقاء الوحيد للرائد عن طريق روني فرنانديز (د: 71) من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 28 قافزاً للمركز العاشر، فيما تلقى الفيصلي خسارته السابعة وتجمد رصيده عند 30 نقطة وفي المركز التاسع.