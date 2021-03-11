شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ناوي النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ3 لقاءات، تأتي في مقدمتها قمة الجولة التي ستجمع الأهلي (رابع الدوري) بضيفه النصر (سابع الدوري) عند الساعة 8:45، ويستضيف الوحدة (المركز 12) نظيره الهلال (وصيف الدوري) عند الساعة 7:05، كما يلتقي ضمك (المركز 15) بفريق الاتفاق (سادس الدوري) عند الساعة 4:10.

«العالمي» يتحدى «الراقي»

على الملعب الرديف للجوهرة، يدخل الأهلي لقاءه أمام ضيفه النصر بظروف صعبة بعد أن تلقى 3 خسائر متتالية اشتعلت بسببها العلاقات الداخلية بالنادي، إذ لم يذق الفريق طعم الفوز في آخر خمس جولات ليتراجع «الراقي» للمركز الرابع برصيد 35 نقطة جمعها من 10 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 34 وعليه 35. وعليه الفوز في لقاء الليلة إذا ما أراد المنافسة على صدارة الدوري أو انتزاع أحد المراكز الـ3 الأولى على أقل تقدير.

أما النصر فإنه أفضل حالاً من نظيره الأهلي، إذ ذاق طعم الفوز في لقاء وحيد في آخر خمس جولات وتعادل في 2 وخسر مثلهما ويحتل «العالمي» المركز السابع برصيد 30 نقطة حصدها من 8 انتصارات و6 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 31 وعليه 29. ويسعى النصر لتحقيق الانتصار والتقدم نحو مراكز المقدمة فالخسارة قد تعيده لمراكز المؤخرة مجدداً.

«الفرسان» يتربصون بـ«الزعيم»

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يأمل الوحدة تكرار نتيجة الذهاب أمام ضيفه في لقاء الليلة الهلال والعودة لطريق الانتصارات، إذ تلقى فرسان مكة 3 خسائر متتالية أطاحت بهم في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة حصدها من 8 انتصارات و3 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 32 وعليه 40، والتعثر في لقاء الليلة يعني تهديدا حقيقيا للوحدة للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

أما الهلال فيدخل هذا اللقاء بعد أن انتعش بتحقيقه انتصارين متتاليين جددا آماله بالمحافظة على لقبه، ويطمح للثأر من خسارته من مضيفه في لقاء الذهاب وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الشباب، إذ يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 42 نقطة جمعها من 12 انتصاراً و6 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 40 وعليه 18.

الاتفاق أمل ضمك

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض ضمك لقاء مهما للغاية نحو مسيرته للبقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، إذ يستضيف الاتفاق وعينه على النقاط الـ3، إذ يحتل «فارس الجنوب» المركز الـ15 برصيد 20 نقطة جمعها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 28 وعليه 39.

أما الاتفاق فيسعى لتحقيق الفوز والقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل «فارس الدهناء» المركز السادس برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات ومثلها خسائر و4 تعادلات وله من الأهداف 35 وعليه 36.