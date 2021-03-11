شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والنصر.. «كل شي حولي يذكرني بشي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يدخل الأهلي والنصر مواجهتهما الدورية بظروف متشابهة، إذ يعاني الفريقان من عدم استقرار فني وإداري ومالي ونزيف نقطي وحتى على صعيد الغيابات وعدد اللاعبين المتواجدين حالياً مع الفريقين، ورغم تقدم الأهلي في الترتيب على النصر بتواجده في المركز الرابع إلا أن الفارق النقطي بينهما ليس كبيراً، حيث يملك الأهلي 35 نقطة مقابل 30 نقطة للنصر في المركز السابع يستطيع النصر تقليصها إلى نقطتين لو تمكن من الفوز في موقعة جدة. وكان النصر قد أقال مدربه البرتغالي روي فيتوريا في وقت سابق وكلف مدرب شباب النصر ألين هورفات، فيما لا يزال الأهلي متمسكاً بمدربه الصربي فلادان رغم سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة وإضاعة أكثر من فرصة للمنافسة على الدوري وربما تكون مباراة النصر هي الفرصة الأخيرة له. وعلى الصعيد الإداري يتشابه الفريقان حيث يعاني الفريقان من عدم الاستقرار بعد ابتعاد الأمير منصور بن مشعل، وطارق كيال، من الإدارة التنفيذية للأهلي في وقت سابق، وابتعاد عبدالرحمن الحلافي عن النصر.

وحتى على مستوى اللاعبين الأجانب نجد أن الفريقين يتشابهان في هذا الجانب حيث يخوض الفريقان ما تبقى لهما من الموسم بـ6 أجانب فقط بعد إصابة الكوري كيم من النصر والبوسني ألفيس ساريتش من الأهلي إضافة إلى غياب أبرز لاعبيهما عن الحضور الفني الجيد وتحديدا عبدالرزاق حمدالله وعمر السومة.