شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية «يُبطل» العين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قفز فريق التعاون للمركز الرابع بعد فوزه على ضيفه أبها بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق نجم التعاون سميحان النابت (د: 72) من عمر اللقاء، ليحقق التعاون فوزه التاسع في الدوري ويصل للنقطة 35 متساوياً مع الأهلي ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف ليحتل المركز الرابع، فيما تلقى أبها خسارته الحادية عشرة ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ومتأخراً بفارق الأهداف عن الباطن والفتح ليحتل المركز الثاني عشر.

واستعاد فريق الفتح نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، وجاء هدفا الفتح عن طريق مراد باتنا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وأضاف زميله ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني (د: 65)، وبهذه النتيجة يكسر الفتح سلسلة الخسائر بعد ثلاث جولات ويحقق فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 28 متساوياً مع مضيفه الباطن ومتأخراً عنه بمركز لفارق الأهداف.. إذ يحتل الباطن المركز العاشر بعد أن تلقى الخسارة التاسعة فيما يحتل الفتح المركز الحادي عشر.

كما خطف فريق القادسية تعادلاً صعباً وفي الوقت القاتل من أمام ضيفه العين بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وجاءت أهداف القادسية عن طريق المحترف جيمس (هدفين ٣٧، ٧٦)، كارليوس اندريا (د: ٩٠+٣)، فيما جاءت أهداف العين الثلاثة عن طريق حسين حلواني (د: ٣١)، جيترسون (من ركلة جزاء ٧٣)، أمادو موتاري (د: ٧٩).

وبهذه النتيجة يحقق القادسية التعادل العاشر ويصل للنقطة ٣١ وفي المركز السابع، فيما حقق العين التعادل الخامس ووصل للنقطة ١٧ وفي المركز السادس عشر والأخير.