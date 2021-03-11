شكرا لقرائتكم خبر عن قويض: الظفرة سيدافع أمام كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قال السوري محمد قويض المدير الفني للظفرة إن فريقه جاهز لمواجهة كلباء الجمعة ضمن الجولة 20 من دوري الخليج العربي، مؤكداً قدرة «الفارس» على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد أن الظفرة سيلعب المباراة بطريقته المعروفة بتكتل دفاع المنطقة، والاعتماد على المرتدات، مبيناً أنه متفائل بالعودة بنتيجة إيجابية مع أن كلباء فريق متطور ويؤدي بتنظيم جيد.

واعتبر أن الظفرة قادر على تصحيح الصورة التي كان عليها في مباراة خورفكان في الجولة الماضية والتي خسرها بالخمسة، مشيراً إلى مراجعة سلبيات المباراة السابقة مع اللاعبين لتفاديها في لقاء كلباء.

وأوضح قويض أن كلباء وخورفكان والظفرة متشابهة في المستوى، إلا أن المنافس يتفوق، لأنه يمتلك لاعبين في جودة لاعبي فرق المقدمة، بالإضافة إلى عدم تأثره بالغيابات.

وأشار إلى أن الظفرة يخوض المباراة بنفس غيابات الجولة الماضية وأن الفرصة أمام البدلاء لإثبات وجودهم.