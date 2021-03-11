شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا: بني ياس سيقابل النصر بأفضل حالاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس، أن فريقه مقبل على مباراة مهمة للغاية ضمن المرحلة 20 من دوري الخليج العربي، حين يستضيف النصر الجمعة على ملعب الشامخة. وأشار مدرب «السماوي» إلى أن النصر يمر بأفضل حالاته بعد أن تأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وكذلك سيخوض نهائي كأس الخليج العربي، بالإضافة إلى أنه قادم إليهم بمعنويات عالية بعد فوزه على الشارقة في الجولة السابقة، مؤكداً في ذات الوقت جاهزية بني ياس الذي حقق انتصاراً مهماً خارج ملعبه في المرحلة الماضية على كلباء، مبدياً ثقته في أن فريقه سيقدم المستوى المطلوب أمام «العميد». واعتبر إيسيلا أن النصر فريق لديه مميزات عدة في الملعب من حيث الانتشار واللعب بشجاعة كبيرة كما ظهر ذلك في مباراتهم أمام الشارقة في المباراة السابقة،لافتاً إلى أنه درس خطورة الفريق الأزرق جيداً وسيعمل على غلق المساحات على خط هجومه القوي. وكشف مدرب بني ياس أن المهاجم البرازيلي بيدرو يشعر ببعض الألم، بسبب إصابة تعرض لها في المباراة السابقة أمام اتحاد كلباء، ولكنه قد يكون جاهزاً للمشاركة أمام النصر،كما كشف عن غياب المدافع الأيمن خميس الحمادي للإيقاف،وقال إنه أيضاً يتحسر على عدم وجود المدافع خالد العطاس الذي تعرض إلى إصابة ستبعده فترة طويلة عن الملاعب. ويرى الروماني أن مباراة النصر ربما تكون هي مهمة لفريقه، ولكنها ليست مباراة الموسم، مبيناً أن فريقه لديه مواجهات أخرى صعبة حيث إنه سيواجه الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين. وذكر أنهم يتطلعون على الاستمرارية في تقديم العروض القوية لتجميع أكبر عدد من النقاط، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحتل فيها بني ياس المركز الثاني، حيث تحقق له ذلك في بداية الموسم، لافتاً إلى أنه في كل الأحوال لا ينظرون في جدول الترتيب حالياً. وحذر إيسيلا لاعبي فريقه من الوقوع في الأخطاء حتى لا يستفيد لاعبو النصر من الضربات الثابتة، كما حدث في المباراة الأولى، وقال «دفاع بني ياس هو الأفضل حالياً في المنافسة وعلينا أن ننهي الموسم على ذلك».