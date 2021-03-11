شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يتطلع لاستعادة النتائج الإيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء عزم فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الظفرة، واستعادة النتائج الإيجابية بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام النصر وبني ياس، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز والتعامل بقوة وحذر مع المنافس الظفراوي الذي لن تخدعهم هزيمته الثقيلة من خورفكان في الجولة الماضية، خاصة وأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، لافتاً إلى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين وستحكمها الجزئيات والأقل أخطاء هو من يكسب نتيجة اللقاء.

وألمح المدرب داسيلفا إلى أن الفرصة ستكون مواتية أيضاً لمشاركة عدد من لاعبي الدكة والشباب في ظل تجدد الإصابات عند بعض عناصره الأساسية إلى جانب غياب المدافع محمد سبيل الذي تعرض للطرد في الجولة الماضية.