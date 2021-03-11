شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: باسم مرسى "بطل كورة".. وكوكا لا يستحق الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل القبانى، نجم الزمالك السابق، أن باسم مرسى لاعب الإنتاج الحالى والزمالك السابق، لا يستحق العودة إلى الفريق الأبيض، لأنه ظلم نفسه .

وقال القبانى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى: "باسم مرسى لو عاد للزمالك مرة أخرى لن يقدم أى جديد لأنه بطل كورة خلاص ".

وعن رأيه فيما يتردد عن رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون قال القبانى إن كارتيرون رحل عن الفريق فى وقت حرج وتخلى عنه، وحال عودته تنطبق مقولة "ودنك منين يا حجا".

وأشار القبانى إلى أن كارتيرون لم يفعل شيئا ولم يحقق أى إنجاز بعد الرحيل عن الزمالك قائلا: "هو عمل إيه.. معملش حاجة".

وكشف وائل القبانى أن أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف أولمبياكوس اليونانى، لا يصلح للعب فى منتخب مصر، وغير موفق مع الفراعنة قائلا: "لا أعترف بكوكا مع المنتخب بيلعب مع فريقه كويس لكن هنا مع المنتخب مش بعترف به" .

وعن مروان محسن لاعب الأهلى قال القبانى فى تصريحات لقناة الزمالك إنه رأس حربة جيد، مضيفا: "مروان محسن لاعب كويس، ورأس حربة كويس جدا لكن عاوز يفوق، لكن مصطفى محمد رقم 1 فى مصر".