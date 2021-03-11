شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سيراميكا فى الدوري لاستعادة الثقة قبل قمة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس فريق الزمالك نظيره سيراميكا، باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء صعب نظرا لامتلاك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.

الزمالك يدخل مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز خاصة أن الانتصار سيجعل الفريق الأبيض يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيواصل المنافسة على صدارة الدورى الممتاز، مع الغريم التقليدى النادى الأهلى، وكذلك رفع الروح المعنوية للاعبين قبل أيام من مباراة الترجى التونسى المصيرية والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والتى لا بديل فيها للأبيض عن الفوز بعد تأزم موقفه بالخسارة أمام بطل تونس فى الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 فى ملعب رادس.

على الصعيد الفنى تشهد صفوف الزمالك بعد التعديلات الفنية فى مباراة سيراميكا، حيث اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا من العودة لتشكيلة الفريق فى اللقاء، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات بسبب الإصابة فى الركبة، كما اقترب عبد الله جمعة من التواجد بالتشكيل الأساسى لقيادة الجبهة اليسرى بدلا من أحمد فتوح بعد تراجع مستوى الأخير، مع إمكانية تواجد محمد عبد الشافى على مقاعد البدلاء.

فيما استقر الجهاز الفنى للزمالك على استمرار محمود جنش فى حراسة المرمى للمباراة الثالثة على التوالى بدلا من محمد أبو جبل، وكذلك استمرار التونسى حمزة المثلوثى فى قيادة الجبهة اليمنى رغم شفاء حازم إمام وجاهزيته الفنية لخوض اللقاء لكن تألق المثلوثى جعله يحجز مكانا بالتشكيلة البيضاء.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سيراميكا مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثى وفرجانى ساسى وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا وأشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان لتحسين نتائجه، ووقف نزيف النقاط الذى لازمه فى آخر جولتين بالدورى المصرى، واستعادة ذاكرة الانتصارات عقب تعادله مع الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، والخروج بنتيجة إيجابية ترضى طموحات الفريق، ويستطيع من خلالها التقدم أكثر على جدول الترتيب بالدورى، خصوصا أن فوزه على الفريق الأبيض سيجعله يقتحم المربع الذهبى.

ويفتقد سيراميكا جهود رجب بكار وسيف تقا، فى مباراة الزمالك بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الكارت الأصفر الثالث فى لقاء المصرى البورسعيدى وأحمد غنيم بعد إصابته بالتواء فى الكاحل فى المران الأخير بينما يستعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة خدمات محمد تونى بعد شفائه من إصابة العضلة الأمامية.

ومن المتوقع أن يخوض سيرامكيا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى عامر عامر، خط الدفاع: خالد صبحى، شريف دابو، محمد جمال، أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل، محمد إبراهيم، رجب عمران، ميدو جابر، خط الهجوم: شادى حسين، أحمد ياسر.