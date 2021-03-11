شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن بيراميدز نهاية الموسم.. أجنبيان أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عدد من اللاعبين من الرحيل عن نادى بيراميدز فى الانتقالات الصيفية المقبل، بعدما خرجوا من حسابات الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى للفريق السماوي.

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخرج 6 لاعبين من الرحيل عن نادى بيراميدز نهاية الموسم بعدما أصبح وجودهم فى النادى السماوى مسألة وقت، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

تأزمت علاقة المهدى سليمان مع مسئولى بيراميدز فى الوقت الحالى، وتعرض اللاعب للإيقاف وتحويله للتحقيق بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر حسابه الشخصي على تويتر، لم يفصح الحارس عن المقصود منها، على الرغم من اعتذاره إلا أنه بات خارج الصورة في النادى السماوى.

وحملت الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعب باستبعاده اللاعب منذ مواجهة الأهلى، التى انتهت بالتعادل السلبى.

ابتعد أحمد الشناوى عن التواجد في تشكيل بيراميدز منذ فترة كبيرة خاصة بعد التعاقد مع شريف إكرامى الذى أصبح أساسيا على حساب المهدى سليمان وأحمد الشناوى، بالإضافة إلى إصابة الشناوى بفيروس كورونا أكثر من مرة.

ويفكر أحمد الشناوى حاليا في الرحيل عن بيراميدز للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات، بعدما ابتعد عن صفوف المنتخب والنادى السماوى، بعدما بات شريف إكرامى الحارس الأساسى للفريق.

أصبح محمد فاروق، صانع ألعاب الفريق، حبيسا لدكة بدلاء نادى بيراميدز، منذ قدوم الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، الذى بدأ الاعتماد على إسلام عييسى بشكل كامل مع رمضان صبحى.

ويبحث حاليا محمد فاروق عن عرض للرحيل عن بيراميدز نهاية الموسم، خاصة أن فاروق يريد العودة مجددا للمشاركة بعدما خرج من حسابات المدير الفني.

أصبحت أيام الغانى جون أنطوى معدودة في نادى بيراميدز، بعدما فشل في حجز مكان في التشكيل الأساسى للفريق، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم الأوروجويانى دييجو رولان، بالإضافة لعودة محمود وادى لمستواه وتسجيل الأهداف، ولمن تعرض للإصابة أمام نكانا الزامبى.

وسيكون أنطوى أول المغادرين في نهاية الموسم، خاصة أن الفريق السماوى يبحث تدعيم الفريق بلاعب أجنبى في الموسم المقبل لمحاولة تحقيق البطولات.

اقترب عبد الله بكرى مدافع الفريق من الرحيل نهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز، وتلقى اللاعب أكثر من عرض سواء محليا أو خارجيا، وخاصة الدوري السعودى.

وابتعد عبد الله بكرى عن المشاركة هذا الموسم مع بيراميدز، بعد اعتماد المدير الفني على أحمد سامى وعلى جبر والوافد الجديد أسامة جلال، بالإضافة إلى أحمد أيمن منصور، مما أدى إلى صعوبة حصول بكرى على فرصة المشاركة.

تحول إيريك تراورى من أهم لاعبى نادى بيراميدز، إلى لاعب غير مؤثر هذا الموسم، بعدما ابتعد كثيرا عن مستواه في الفترة الأخيرة، وخاصة بعدما ظل حبيسا لدكة البلاء منذ تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحى.

ويدرس تراورى الرحيل عن نادى بيراميدز خلال الفترة المقبلة بحثا عن العودة للمشاركة بانتظام واستعادة مستواه مرة أخرى بعدما أصبح خارج حسابات المدير الفني الأرجنتينى.