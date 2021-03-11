شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير أحمد أيمن منصور مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز ونكانا الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا عريضا على نظيره نكانا الزامبي بثلاثية أهداف دون مقابل جاءت عن طريق محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق، ليحقق بيراميدز أول ثلاث نقاط في المشوار القاري.

وتم اختيار أحمد أيمن ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي يقدمها راعي بيراميدز، تقديرا للمجهود الرائع الذي قدمه طوال المباراة.

وجاءت أهداف بيراميدز عن طريق محمود وادى فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل إسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في اللقاء.