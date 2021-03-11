شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف نسر مباراة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحسابات الرسمية للنادى الأهلى عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر، إنستجرام"، اختيار اللاعب محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، نسرا لمباراة الأهلى مع الإسماعيلى، التى أقيمت مساء أمس الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة 12 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكتب الحساب الرسمى للنادى، عبر تويتر: "نسر المباراة هو لاعبنا محمد شريف".



محمد شريف

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على الإسماعيلى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، مساء أمس، الأربعاء، بإستاد برج العرب فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى المصرى.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة. بذلك يُرسّخ الأهلى العقدة أمام الأسماعيلى فلم ينجح الأخير فى الفوز على الأول منذ 11 عاماً حيث كان أخر فوز للإسماعيلى على الأهلى عام 2010.





وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 37 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثانى، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلى عند 10 نقاط ويبقى فى المركز السادس عشر.