شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن بعد الفوز وهدفه فى مرمى الدراويش: اللى جاى أحسن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم صلاح محسن، مهاجم النادى الأهلى، عن سعادته بفوز القلعة الحمراء على الدراويش، وإحرازه الهدف الثانى لفريقه، فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، وانتهت بفوز الأهلى على الإسماعيلى، بهدفين دون رد.



احتفال صلاح محسن مع لاعبى الأهلى

ونشر محسن عبر حسابه على إنستجرام صورا من احتفاله بالهدف مع زملائه فى الفريق، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. واللى جاى أحسن إن شاء الله".



صلاح محسن

وحقق فريق الأهلى، فوزاً هاماً على الإسماعيلى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، مساء أمس، الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى المصرى.





سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة. وبذلك يُرسّخ الأهلى العقدة أمام الأسماعيلى فلم ينجح الأخير فى الفوز على الأول منذ 11 عاماً حيث كان أخر فوز للإسماعيلى على الأهلى عام 2010.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 37 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتان مؤجلتان ويصعد المارد الأحمر للمركز الثانى، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلى عند 10 نقاط ويبقى فى المركز السادس عشر.