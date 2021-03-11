شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد مباراة الأهلي والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء 10 / 3 /2021، بعدما حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.



ترتيب جدول الدوري المصري

ارتقى الأهلي إلى المركز الثانى برصيد 27 نقطة من 10 مباريات فقط انتصر في 8 منها وتعادل 3 مرات، خلف الزمالك صاحب صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 13 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل مباراتين وخسارة وحيدة، وفى المركز الثالث يقبع بيراميدز برصيد 25 نقطة من 15 مباريات انتصر في 6 منها وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين، بينما يحل المقاصة في المركز الرابع بـ23 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 7 وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفًا.

يحتل نادى إنبى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز السادس بـ22 نقطة، وتقدم الاتحاد للمركز السابع بنفس رصيد المصرى 22 نقطة، متفوقا على سيراميكا والجونة بنقطة واحدة في المركزين الثامن والتاسع، ثم سموحة وغزل المحلة برصيد (19) نقطة في المركز العاشر والحادى عشر، ثم أسوان "17" نقطة في المركز الثانى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ثم الإسماعيلي والإنتاج الحربي برصيد (10)، وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ9 نقاط.