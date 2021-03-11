شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الإسماعيلى ليس له ركلة جزاء أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان، الحكم الدولى الأسبق، أن مباراة الأهلى والإسماعيلى التى أقيمت مساء الأربعاء فى الدورى وفاز بيها الأحمر بهدفين نظيفين شهدت حالات تحكمية كثيرة مثيرة للجدل.

وأضاف سمير عثمان، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، أن ركلة الجزاء التى طالب بيها فريق الإسماعيلى خلال الشوط الأول غير صحيحة، والحكم إبراهيم نور الدين قراره صحيح تماما فى عدم احتسابها.

وكشف الحكم الدولى الأسبق أن ركلة جزاء الأهلى التى أحرز منها المغربى بدر بانون الهدف الأول للأحمر يجب أن تتم إعادة تنفيذها لأن لاعبو الأهلى دخلوا منطقة الجزاء قبل أن ينفذ بانون اللعبة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على الإسماعيلى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 88. وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 27 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثانى، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلى عند 10 نقاط ويبقى فى المركز السادس عشر.