شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: هزيمة الإسماعيلى أمام الأهلى سوء توفيق والشحات اعتذرلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، لاعب الإسماعيلي، أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل بعد المستوى الذي قدمه مع الفريق، مضيفا: "أبذل كل جهدى خلال الفترة الجارية للظهور بشكل مميز ومساعدة للدراويش للعودة إلى مكانه الطبيعي".

وأضاف حسين السيد خلال تصريحات تليفزيونية أنه لم يتلق أي شىء بخصوص الانضمام للمنتخب خلال الفترة الجارية ولم يتواصل معه أحد بذلك.

وأشار حسين السيد إلى أن هزيمة الإسماعيلى أمام الأهلي سوء توفيق فقط، وأن زملاءه قدموا مستوى جيدا خلال الفترة الماضية، قائلا: "الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام الأهلي والخسارة كانت سوء توفيق، ومباراة واحدة ستعيدنا مرة أخرى، ونسعى لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية". وعن الاشتباك مع الشحات ومحمد مجدى أفشة قال: "لم يحدث بيننا أي شيء، احنا اخوات، والشحات اعتذرلي".

وحقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.