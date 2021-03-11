شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلي كسب الإسماعيلى من غير أداء ومفيش تنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على الإسماعيلى جاء دون أى جهد من لاعبى الفريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين.

وقال متعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "الأهلي كسب من غير أداء، ومفيش تنظيم. وكل ما حدث مجهود فردى من محمد شريف فى الكرات الطولية".

وأشار نجم القلعة الحمراء السابق إلى أن الإسماعيلى كان لديه فرصة لكنه لم يستغل الحالة البدنية للأهلى، مشيرا إلى أن وجود مهاجم سيحل مشاكل الأهلى فى المباريات.

واختتم قناص الأحمر السابق أن الأهلى يحتاج مهاجم "يتشاف كويس"، فبالنسبة لمروان محسن فهو أكثر واحد عارف التحركات السليمة للمهاجمين فى أرض الملعب.