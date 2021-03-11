شكرا لقرائتكم خبر عن تبديل مباراتي بيراميدز فى الدوري والكأس تجنبا لإجهاد اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تبديل على مواعيد مباراتي بيراميدز مع مصر للمقاصة ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز ومع العبور بالقليوبية في بطولة كأس مصر، بحيث تقام مباراة كأس مصر يوم 13 مارس الجاري، ومباراة الدوري يوم 14 أبريل المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري على تخفيف حدة ضغط المباريات المحلية على الأندية المشاركة في بطولات خارجية تجنبا لإصابة لاعبيها بالإجهاد.

وتصدر فريق بيراميدز مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء بيراميدز في الصدارة برصيد 3 نقاط وفارق 3 أهداف، متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.

تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل اسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء

وفى الدقيقة 33 تعرض فريق بيراميدز لصدمة كبيرة بخروج مهاجمه محمود وادى مصابا ونزول دييجو رولان بديلا له، وخرج الثنائي رمضان صبحي وعماد دونجا في منتصف الشوط الثاني.

وكاد تراوري يضيف الهدف الثالث لبيراميدز من انفراد صريح بالمرمى لكن تسديدته اصطدمت بالعارصة، ليشهد دفاع نكانا ارتباكا واضحا ويهدر بعدها دييجو رولان فرصة تسجيل هدف مؤكدا بعدما استغل خروج حارس الفريق الضيف وحاول وضعها بطريقة رائعة.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتي تضم كلاً من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التي تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.