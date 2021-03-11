شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: باتشيكو يقعد أو يمشى مليش دعوة.. الجميع يرحل ويبقى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، أنه غير مسئول عن رحيل باتشيكو المدير الفنى للفريق أو بقائه، وكذلك ليس له سلطان على تولى مدير فنى خلفا للخواجة، سواء كان كارتيرون أو غيره.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: "باتشيكو يقعد يمشي أنا مليش دعوة، كارتيرون يجيي أو كارتيرون ميجيش مليش دعوة، فأنا غير مسئول فى النادى، وليس لى رأى مع اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، لكن رأيى الشخصي بقوله على صفحتي، واتسرقت خلاص وسبتها.

وأضاف الغندور أن مباراة الفريق المقرر لها اليوم الخميس هامة، فى مشوار الفريق سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، فى ظل غضب الجماهير فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى فوز الفريق المنافس الأهلى أمام الإسماعيلى، وهو ما جعله قريبا من مركز الأبيض، لذلك يجب على اللاعبين الفضل بين الأمور الفنية والإدارية، قائلا: "لازم يقاتلوا فى المستطيل الأخضر".

وأشار نجم الزمالك الأسبق إلى أن المدربين يأتون ويرحلون وكذلك اللاعبين، فهناك من يأتى لجمع الأموال، وهناك من يأتى حبا فى الزمالك، ولكن فى النهاية يبقى الزمالك، قائلا: "مدربين ييجوا منهم يفشل ومنهم ينجح، ولاعبين ييجوا فى بيحقق بطولات وفى بييجى عشان الفلوس، وفى النهاية الجميع يرحل والزمالك باقى".