ملخص وأهداف مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى فى الكونفدرالية "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فيديو لملخص وأهداف مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل إسلام عيسى الهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء .

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.