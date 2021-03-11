شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نعانى من الأخطاء التحكيمية.. ونتعرض لضغوط لعدم استكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن الفريق لا يزال يعانى من الأخطاء التحكيمية التى ظهرت فى لقاء الأهلى والتغاضى عن احتساب ركلتى جزاء، الأولى بعد تعرض شكرى نجيب للشد من قبل دفاع الأهلى، إلا أن الحكم لم يرجع لتقنية الفار من أجل التأكد من الموقف، بجانب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لحسين السيد بعد عرقلته من قبل محمد هانى مدافع الأهلى، بعد أن العودة للفار للتأكد منها ولكنه تشبث بقراره بعدم احتسابها، بجانب احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها على الفريق قبل نهاية المباراة .

وطالب وحيد، فى تصريحات له عقب اللقاء، بضرورة تدخل لجنة الانضباط لمعاقبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بعد تهكمه بالألفاظ وبالحركات ضد حارس مرمى الفريق محمد مجدى قبل بداية الشوط الثانى.

واستكمل المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى: "نتعرض لضغوط من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بغية عدم استكمال مسابقة الدورى المحلى فى أعقاب الأخطاء التحكيمية المستمرة والتى كانت من الأسباب فى فقدان الفريق العديد من النقاط بجدول مسابقة الدورى المحلى".

وحقق فريق الأهلى الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 88.