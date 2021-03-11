الزمالك يُدافع عن صدارة الدوري بتحدي مفاجآت كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يواصل الزمالك رحلته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الجولة 15 في المسابقة أمام سيراميكا كليوباترا بحثاً عن الدفاع عن صدارته.

الأبيض يتصدر جدول الترتيب مؤقتاً لحين إنهاء الأهلي مبارياته المؤجلة، حيث حصد الزمالك 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثاني الذي لعب مباراتين أقل من الأبيض، لو فاز بهما سيصعد للقمة بفارق ثلاث نقاط.

ويسعى الزمالك لحماية صدارته من هجمات الأهلي المحتملة، حتى لا يفقد المزيد من النقاط وينتظر تعثر الأحمر حتى لا يتخطاه وينفرد بالصدارة عند اكتمال مؤجلاته.

لكن سعي الزمالك يصطدم بطموح فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، والذي نجح في تحقيق نتائج مفاجأة هذا الموسم جعلته في المركز الثامن بفارق 9 نقاط فقط عن صدارة الأبيض.

سيراميكا كليوباترا نجح في التغلب على غزل المحلة والجونة وطلائع الجيش والبنك الأهلي والانتاج الحربي هذا الموسم، بالإضافة إلى التعادل مع الاتحاد السكندري والمقاصة وأسوان والمقاولون العرب وسموحة والمصري، ويأمل في تكرار الأمر بتجنب الخسارة على الأقل أمام متصدر جدول الترتيب.

وقد تكون مواجهة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مع تصاعد أنباء عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة سفينة الزمالك في رحلاتها المحلية والقارية.

ويأمل باتشيكو في قيادة الزمالك لفوز قد يُعيد تفكير مجلس الإدارة الأبيض في مسألة رحيله، أو حتى لا يترك ذكرى سيئة في أخر مبارياته مع الفارس الأبيض الذي قاده للصدارة بنجاح حتى الآن.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 15 في الدوري المصري

التاريخ: 11 مارس 2021

التوقيت: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1