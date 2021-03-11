صلاح يتحدث عن.. العودة للتسجيل.. مستقبل ليفربول.. والتوقف عن الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي عن مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وعودته للتسجيل أمام لايبزج في دوري الأبطال، والتعثر في بطولة الدوري الانجليزي.

وقال محمد صلاح بعد فوز ليفربول 2-0 وبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال: "نتيجة كبيرة بالنسبة لنا، لقد أتينا إلى هنا بعدما خسرنا عدة مباريات في الدوري الانجليزي، الفريق ليس في أفضل حالاته".

وتابع: "نريد أن نقاتل في دوري الأبطال، ونريد أن نقاتل في كل مباراة مقبلة أيضًا في الدوري الانجليزي لنرى ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة".

وأضاف :"لقد كانت نتيجة ايجابية اليوم أمام فريق قوي يلعب كرة قدم، نحن نحاول أن نلعب بطريقتنا المعتادة وكرة هجومية هذا شيء هام، وأمامنا أشياء ايجابية يمكن أن نخرج بها من المباراة، وأتمنى أن نستمر هكذا في الدوري".

وواصل: "سجلت أهداف كثيرة هذا الموسم، وكنت أتمنى لو سجلت أكثر، إهدار الفرص جزء من اللعبة، أنت ترغب في الفوز بكل مباراة وتسجل كل فرصة لكني سعيد بالتسجيل والأهم أننا حققنا الفوز".

واستطرد: "لدينا بعض اللاعبين لم نتمكن من استخدامهم بسبب الإصابات وبعض اللاعبين لعبوا في غير مركزهم مثل فابينيو وهندرسون فخسرناهم في وسط الملعب، كما أننا لم نكن محظوظين في بعض الأوقات والأهم أن نواصل القتال".

وأردف: "علينا أن نشعر بالضغوط، وأنا نفكر فقط في لعب كرة القدم من أجل تجاوز المرحلة المقبلة".

واختتم قائلًا: "من الواضح للجميع أن الموقف صعب للغاية في الدوري الانجليزي، نحن لسنا بحاجة لأن نوضح ذلك، لكن هذا جزء من اللعبة، ففي أخر موسمين كنا نفوز ونطير لكن مؤخرًا تعثرنا، في بعض الأوقات نحن لا نمتلك قائمة مكتملة لخوض المباراة."