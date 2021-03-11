اتحاد الكرة يُعلن تبديل مباراتي بيراميدز في الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة، إجراء تبديلاً على مواعيد مباراتي بيراميدز مع مصر للمقاصة ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز ومع العبور بالقليوبية في بطولة كأس مصر.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر، إلى أن مباراة بيراميدز في بطولة كأس مصر ستُقام يوم 13 مارس الجاري، بينما ستُقام مباراة الدوري يوم 14 إبريل المقبل.

ونوه اتحاد الكرة إلى أن قراره يأتي لحرصه على تخفيف حدة ضغط المباريات المحلية على الأندية المشاركة في بطولات خارجية تجنبًا لإصابة لاعبيها بالإجهاد.

وكان بيراميدز قد فاز في مستهل مشواره بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية على نظيره الزامبي، نكانا بثلاثية نظيفة.