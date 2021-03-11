تحليل رقمي.. 67% نسبة تفوق برشلونة على باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

سيطر برشلونة الإسباني على المباراة التي واجه خلالها باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، رغم فشله في التأهل إلى ربع النهائي.

العملاق الكتالوني أنهى اللقاء في العاصمة الفرنسية بالتعادل (1-1)، وفشل في تعويض خسارته ذهاباً في كامب نو بنتيجة (4-1) ليودع مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي.

سيطرة واستحواذ

ظلت الكرة بين أقدام لاعبي فريق برشلونة بنسبة 67% طوال أوقات المباراة، لكن الاستحواذ لم يكن كافياً، حيث نجح الفريق صاحب الاستحواذ الأقل بنسبة 33% في التأهل.

محاولات غزيرة

حاول فريق برشلونة على المرمى 20 مرة، من بينها 10 تسديدات بين القائمين والعارضة، مرت واحدة منها فقط إلى شباك الحارس نافاس.

وجاءت 5 تسديدات من محاولات برشلونة بعيداً عن مرمى باريس سان جيرمان، وتصدى الدفاع الفرنسي لخمس محاولات كتالونية أخرى.

وفي المقابل حاول باريس سان جيرمان 5 مرات فقط على مرمى برشلونة، من بينها محاولتين فقط بين القائمين والعارضة منها كرة مرت إلى الشباك الكتالونية،

دقة

وصلت دقة تمريرات لاعبي برشلونة إلى 91%، حيث مرر الفريق الكتالوني الكرة 739 مرة من بينها 669 تمريرة صحيحة.

وفي الجهة الأخرى توقفت دقة تمريرات باريس سان جيرمان عند 81% فقط، بـ239 تمريرة صحيحة من بين 296 محاولة للفريق الفرنسي.

لكن في النهاية، حُسمت المواجهة بأفضلية فوز باريس سان جيرمان في برشلونة برباعية، ليفوز فريق العاصمة الفرنسية (5-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.