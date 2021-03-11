أيمن عبدالعزيز: الزمالك في طريقه لـ"كارثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أيمن عبدالعزيز، المدرب السابق لنادي الزمالك، أن الفريق يتجه لسيناريو كارثي، مشيراً الى أن من يُدير كرة القدم في الوقت الحالي، لا يفقه شيئاً في كرة القدم.

وأفادت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة الزمالك تتجه لتوجيه الشكر لجايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، والتعاقد مع باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع التعاون السعودي.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" "الوضع في الزمالك كارثي، كل ما يحدث داخل الزمالك لا يساعد أي شخص على النجاح".

وتابع "من يدير النادي حاليا لا يفقه شيئا في الإدارة أو كرة القدم، لا نعلم من يدير النادي، الأمر ليس له علاقة بباتشيكو أو كارتيرون".

وأكمل " السيناريوهات التي تحدث في الزمالك ستؤدي لأزمة وصدام بين لاعبي الزمالك والجماهير".

وصرح "وبالتالي سيتم الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين لعدم الحاجة لهم وبسبب مشاكلهم مع الجماهير والحديث عن الرواتب والبطولات".

واختتم "وسنجد أنفسنا نعود لعصر 2005 وما بعده، ونجد الزمالك يتعاقد مع لاعبين دون المستوى، الزمالك في طريقه لسيناريو كارثي بكل المقاييس، وكل الشواهد تؤكد ذلك".