ميسي وكريستيانو لا يتواجدان بربع نهائي الأبطال لأول مرة منذ 16 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أقصى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره برشلونة الإسباني، بعدما تعادل معه في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بهدف لمثله.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي الأبطال، بعدما كان حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (4-1)، ليحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بإجمالي (5-2) نتيجة اللقائين.

وتعتبر هذه هي المرة الأول منذ موسم 2004-2005(16 عاما) التي لا يتواجد فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي في دور الـ8 (ربع النهائي) في دوري أبطال أوروبا.

وكان كريستيانو رونالدو ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بعدما أقصى بورتو البرتغالي نظيره يوفنتوس الإيطالي، رغم خسارته في لقاء الإياب (3-2).

وتأهل بورتو إلى دور ربع نهائي البطولة الأوروبية، بأفضلية الهدف خارج الأرض، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1).

وفشل برشلونة في التأهل إلى دور ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2006-2007، عندما ودع البطولة على يد ليفربول في 2007.