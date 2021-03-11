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ميسي وكريستيانو لا يتواجدان بربع نهائي الأبطال لأول مرة منذ 16 عاماً

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أقصى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره الإسباني، بعدما تعادل معه في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بهدف لمثله.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي الأبطال، بعدما كان حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (4-1)، ليحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بإجمالي (5-2) نتيجة اللقائين.

وتعتبر هذه هي المرة الأول منذ موسم 2004-2005(16 عاما) التي لا يتواجد فيها الأرجنتيني ليونيل لاعب برشلونة والبرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي في دور الـ8 (ربع النهائي) في .

وكان كريستيانو رونالدو ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بعدما أقصى بورتو البرتغالي نظيره يوفنتوس الإيطالي، رغم خسارته في لقاء الإياب (3-2).

وتأهل بورتو إلى دور ربع نهائي البطولة الأوروبية، بأفضلية الهدف خارج الأرض، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1).

وفشل برشلونة في التأهل إلى دور ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2006-2007، عندما ودع البطولة على يد في 2007.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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