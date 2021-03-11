الإسماعيلي يهاجم التحكيم وموسيماني: الجماهير تطالبنا بالانسحاب من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أداء التحكيم خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، بالجولة الـ12 من مسابقة الدوري.

وأوضح وحيد في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2"، أن الإسماعيلي يستحق ضربتي جزاء أمام الأهلي: "لنا ضربتا جزاء واضحتان، وجماهير الإسماعيلي تطالب الإدارة بالانسحاب من الدوري بسبب الاستمرار في مسلسل الأخطاء التحكيمية تجاه الإسماعيلي".

وأكمل المتحدث باسم الإسماعيلي: "صرحت قبل المباراة بأنه لَيس من حقنا الاعتراض على حكم المباراة بعد تعيين إبراهيم نورالدين، لكنني اليوم أعتذر لجماهير الإسماعيلي على ذلك التصريح".

وأضاف: "دراجان يوفيتش مدرب الإسماعيلي مستمر مع الفريق، ولن نحاسبه بالقطعة، والتعادل أمام الاهلي كان سيكون خسارة ليس لضعف الأهلي، ولكن لموقف الإسماعيلي الصعب بجدول الدوري".

وهاجم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي: "موسيماني مدرب كبير، ولكنه تهكم على حارس الإسماعيلي في تصرف غريب.. وأطالب لجنة الانضباط بمعاقبته".

وخسر الإسماعيلي أمام الاهلي بهدفين نظيفين؛ ليستمر في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري.

واختتم وحيد: "سنخوض المباريات المقبلة بالدوري، كمباريات كؤوس للخروج من أزمة النادي الحالية".