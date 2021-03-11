غيابات مؤثؤة بقائمة ميلان أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمشاهدة إحدى كلاسيكيات اللعبة بين إيه سي ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وتقام المباراة مساء غدًا الخميس، على ملعب مانشستر يونايد، أولد ترافورد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16.

وتحولت المباراة التي اعتادت الجماهير رؤيتها في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى البطولة الأقل، الدوري الأوروبي بعد تراجع مستوى كلا الفريقين في السنوات الأخيرة.

ويعاني ميلان من عدة غيابات مؤثرة، حيث سيفتقد خدمات نجمه السويدي زلاتان إبراهميوفيتش، بجانب النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، تأكد أيضًا عدم سفر الثنائي: التركي هاكان تشالهان أوجلو، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش مع بعثة ميلان إلى المملكة المتحدة، مع احتمالية عودتهما في مواجهة نابولي في الدوري الايطالي.

أما الخبر السار الوحيد في إصابات ميلان يتعلق بظهيره الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي عاد للتدريبات الجماعية أمس الثلاثاء، مما يعني جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد.

على الجانب الآخر، تدور شكوك حول جاهزية ثنائي خط الهجوم مانشستر يونايتد، الأوروجوياني إدينسون كافاني، والإنجليزي ماركوس راشفورد.

وأصيب راشفورد خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر (2-0) ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، باحتلال المركز الثالث في مجموعته، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيج الألماني، على الترتيب.

ليهبط مانشستر يونايتد لمسابقة الدوري الأوروبي، قبل أن يتمكن من إقصاء ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ 32 من البطولة، منتظرًا مواجهة نارية أمام العملاق الإيطالي، إيه سي ميلان.