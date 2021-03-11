نافاس يحرم ميسي من تسجيل ركلة الجزاء الـ 100، والثانية هذا الموسم!

نجح الحارس الدولي الكوستاريكي “كيلور نافاس” في حرمان الاسطورة الارجنتينية “ليونيل ميسي” من تسجيل ركلة الجزاء الـ 100 في مسيرته الكروية، أثناء مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء بين باريس سان جيرمان وبرشلونة على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته في تسجيل ركلات الجزاء منذ مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا الذي استضافته هولندا عام 2005، وفي عام 2007 سجل من ركلة جزاء في فوز الأرجنتين على الجزائر بمباراة ودية، وبعد ثلاثة أشهر سجل أول ركلة جزاء له مع برشلونة في الدوري الإسباني كانت ضد إشبيلية والحارس التاريخي “آندريس بالوب”.

وسجل ليونيل ميسي 8 أهداف من ركلات جزاء خلال موسم 2021/020، واحدة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام كولومبيا، و4 في دوري أبطال أوروبا أمام فيرينكفاروس المجري ويوفنتوس الايطالي ودينامو كييف وباريس سان جيرمان، و3 ركلات في الدوري الإسباني أمام فياريال وريال بيتيس وقاديش.

وأضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء وحيدة هذا الموسم كانت في تعادل برشلونة مع فالنسيا 2/2 في إحدى مباريات الدوري الإسباني، حيث تصدى له الحارس الإسباني خوامي دومينيك على ملعب كامب نو.

كم ركلة جزاء اضاعها ميسي خلال مسيرته؟

بإهداره لركلة الجزاء اليوم أمام باريس سان جيرمان وحارس ريال مدريد السابق “كيلور نافاس”، رفع ميسي عدد المرات التي أهدر فيها ركلات جزاء خلال مسيرته الكروية إلى 28 ركلة ضائعة.

أول ركلة أهدرها ليونيل ميسي في مسيرته الكروية كانت أمام حارس ريال مدريد السابق “دييجو لوبيز” عندما كان يلعب لصالح فياريال عام 2008، وتصدى له لوبيز يوم 31 يناير في إحدى مباريات كأس ملك إسبانيا، وفاز البرسا بهدف دون رد.

وترجع آخر مرة أضاع فيها ليونيل ميسي ركلة جزاء في منافسات دوري أبطال أوروبا إلى 24 فبراير 2015 عندما تصدى له الإنجليزي “جو هارت” في مباراة برشلونة ومانشستر سيتي على ملعب الأخير “طيران الاتحاد”.

نافاس ينتقم من ميسي

ودع برشلونة دوري الأبطال عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة، إذ استفاد سان جيرمان، وصيف بطل المسابقة العام الماضي، من انتصاره الكبير 4 / 1 على ملعب منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الشهر الماضي، ليفوز 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 37 بقذيفة مدوية من حوالي 30 ياردة، لكن نافاس أراد الانتقام منه فيما بعد وتصدى لركلة الجزاء التي احتسبت ضد كورزاوا لصالح جريزمان في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، والتي كانت ستغير الكثير من الأمور إذا سُجلت.

ووصل ميسي إلى ركلته الضائعة رقم 28 هذا المساء، وأول ركلة جزاء تضيع منه منذ يوم 19 ديسمبر 2020 أمام فالنسيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل خلالها برشلونة في الظهور بدور الثمانية في دوري الأبطال منذ موسم 2006 / 2007، حيث كان يأمل في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها خمس مرات، تحت قيادة رئيسه خوان لابورتا، الذي عاد لرئاسة النادي من جديد، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.