صديق أليجري يكشف لماذا رفض تدريب ريال مدريد وتشيلسي وآرسنال!

كشف الصديق المقرب للمدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، جيوفاني جاليوني عن سبب رفض المدير الفني السابق ليوفنتوس، عرضًا من ريال مدريد الإسباني لتدريب الفريق.

وترددت أنباء بشأن إمكانية عودة أليجري لقيادة يوفنتوس مرة أخرى في حال إقالة المدرب الحالي، أندريا بيرلو، بعدما ودع البيانكونيري بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بورتو البرتغالي.

أليجري (53 عامًا) عاطلًا عن العمل منذ تركه ليوفنتوس في صيف 2019، لكن هذا لم يكن بسبب عدم تلقيه عروض كما أكد صديقه، جيوفاني جاليوني.

وبحسب ما قاله صديقه المقرب جاليوني، فإن أليجري رفض تدريب ريال مدريد، بعد أن عُرض عليه أيضًا تدريب عملاقي الدوري الانجليزي الممتاز: آرسنال وتشيلسي.

وأوضح جاليون السبب، قائلًا: “السبب بسيط، وهو بعض المشاكل العائلية، كان عليه أن يقول لا، لبعض الأندية الكبيرة”.

وأضاف: “أليجري قال لا لتشيلسي، آرسنال، وريال مدريد، كما رفض باريس سان جيرمان أيضًا”.

وعن سبب رفض المدرب الإيطالي لتدريب الفريق الملكي، قال جاليوني: “أليجري رفض ريال مدريد لأنه، رفض سابقًا الأندية الأخرى التي ذكرتها، سألته كيف يمكنك رفض مثل هذا النادي الكبير؟ وقد فاجأني رده، عندما قال لي: “أنا لست مهرجًا” لذا إذا قلت إنني لا أستطيع تدريب الأندية الأخرى، فلا يمكنني قبول عرض آخر بعد 10 أيام فقط”.

واختتم جاليوني: “إنه رجل أمين ومحترف، الآن هو مستعد للعودة ويريد أن يكون في نادٍ كبير”.