الميركاتو الصيفي | كونتي يسعى لخطف مدافع ريال بيتيس قبل ليفربول وميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميلان الإيطالي وضع عينه على مدافع ريال بيتيس الإسباني، عيسى ماندي، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إدارة الانتر حصلت على الضوء الأخضر من المدرب أنطونيو كونتي، للتحرك من أجل ضم ماندي (29 عامًا) في الصيف القادم.

وينتهي عقد المدافع الدولي الجزائري مع ريال بيتيس بنهاية الموسم الحالي في الصيف المقبل، وبالتالي سيحدد وجهته المقبلة وينضم للنادي الذي يختاره بشكل حر.

وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها انتر ميلانو، سيكون التعاقد مع ماندي بدون مقابل خيارًا ممتازًا للنيراتزوري، خاصةً مع إجادة النجم الجزائري شغل جميع مراكز الدفاع.

ولكن وفقًا لصحيفة “La Razón” الإسبانية، فإن مهمة الانتر لن تكون سهلة؛ إذ يراقب ناديًا ليفربول الإنجليزي وإيه سي ميلان الإيطالي، وضع ماندي مع ريال بيتيس.

حيث عانى ليفربول كثيرًا بسبب كثرة الإصابات في خط دفاعه خلال الموسم الحالي، أما ميلان فيريد البحث عن بديل لقائده أليسيو رومانيولي، الذي تراجه مستواه كثيرًا مؤخرًا.

جدير بالذكر أن عيسي ماندي انضم إلى ريال بيتيس في صيف 2016 من صفوف ستاد ريمس الفرنسي، مقابل حوالي 3 ملايين يورو، وشارك النجم الجزائري مع الفريق الأندلسي منذ ذلك الحين في 165 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.