الميركاتو الصيفي | برشلونة يتخذ أولى خطواته الجادة في التعاقد مع أجويرو

كشفت شبكة “TyC Sports” الأرجنتينية أن الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا قام بتقديم العرض الرسمي الأول لنجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد أجويرو (32 عامًا) مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، لذلك يحق له الانضمام لأي ناد بشكل حر، بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، ومن جانبها لم تتخذ إدارة السيتيزنز حتى الآن قرارها النهائي بشأن مستقبل الهداف التاريخي للسكاي بلوز.

وبحسب صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن المفاوضات بين ممثلي النجم الأرجنتيني وبرشلونة؛ صُبِغت بالطابع الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية، منذ فوز خوان لابورتا بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، على أن أجويرو لديه رغبة قوية في اللعب بجانب قائد وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي إلى الدرجة التي جعلته مستعدًا لتقليص راتبه، حتى يكون مناسبًا مع اقتصاد النادي المتعثر حاليًا، مع اشتراطه فقط الحصول على مكافأة انضمام كون الصفقة ستكون مجانية.

ووفقًا للصحيفة الكتالونية، فإن ما يؤكد ارتفاع أسهم نجاح الصفقة؛ تصريحات أجويرو الشهر الماضي، عندما سُئل عن مزاملة ميسي، حيث أجاب حينها، قائلًا: “من لا يرغب في اللعب بجانب ليو؟!”.

جدير بالذكر أن سيرخيو أجويرو انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني نظير 40 مليون يورو، وشارك النجم الأرجنتيني منذ ذلك الحين في 381 مباراة بقميص السكاي بلوز بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 256 هدفًا وتقديم 73 تمريرة حاسمة.