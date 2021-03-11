فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري ابطال اوروبا

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة ليفربول ولايبزيج، في أهم مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، والتي أدارها الحكم الفرنسي “كليمان توربان”.

نفض ليفربول عن نفسه غبار خيبته المحلية وعبر الفريق بجدارة إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين 2 / صفر على لايبزيج الألماني.

واحتضن ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست المجرية، مباراة الإياب بين ليفربول ولايبزيج بدلًا من ملعب آنفيلد روود، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية لانتشار فيروس كورونا.

ومع عدم خسارته أمام الأندية الألمانية في 11 مناسبة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (انتصر في 8، وتعادل 3)، سعي اليوم الريدز لمواصلة تألقه على المستوى القاري بحسم تأهله إلى دور ربع النهائي.

وتغلب ليفربول على الغيابات التي يعاني منها في صفوفه وعلى الأزمة التي يعاني منها الفريق على المستوى المحلي في الموسم الحالي ، ولحق بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية في دوري الأبطال.

وعبر ليفربول إلى دور الثمانية بالفوز اليوم بهدفين نظيفين سجلهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 70 و74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفاز ليفربول في مجموع المباراتين 4 / صفر حيث كان الفريق فاز بمباراة الذهاب على نفس الملعب بهدفين لصالح وماني في الشوط الثاني أيضا.

وجاء الفوز اليوم ليمنح ليفربول بعض الثقة بعد الهزيمة صفر / 1 أمام ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي ، والتي كانت الهزيمة السادسة للفريق في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة ليبتعد الفريق بشكل هائل عن فرص الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي.

إليكم اهداف المباراة

هدف ليفربول الاول “محمد صلاح”

هدف ليفربول الثاني “ساديو ماني” 2-0

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