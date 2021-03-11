نتيجة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا “نافاس يُعذب ميسي”

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في قمة مباريات اليوم الاربعاء لحساب إياب دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا، والتي استضافها ملعب حديقة الأمراء في باريس بعد أسبوعين من مباراة الذهاب التي انتصر فيها النادي الفرنسي بأربعة أهداف لهدف.

ولم ينجح برشلونة في التغلب على الحارس كيلور نافاس سوى مرة واحدة فقط خلال ال90 دقيقة، ليكتفي بالتعادل الإيجابي 1/1 ويودع المسابقة للمرة الأولى من دور الـ 16 منذ موسم 2007/2006.

انتهى الشوط الأول من مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بالتعادل الإيجابي 1/1، وشهد الشوط إهدار النجم الأرجنتيني الكبير “ليونيل ميسي” لركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بعد تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

واستقبلت شباك برشلونة لهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 31 أحتسبت ضد المدافع الفرنسي كليمنت لينجليه بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

لكن سرعان ما رد ليونيل ميسي على مبابي بتسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 37 إثر تصويبة صاروخية من حوالي 28 ياردة، سكنت الزاوية اليمنى للحارس كيلور نافاس، ليعدل برشلونة النتيجة ويبدأ طموح التقدم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، أحتسبت ركلة جزاء ضد المظهير الأيسر لباريس كورزاوا بعد ارتكابه لهفوة ساذجة ضد أنطوان جريزمان داخل صندوق العمليات.

وكاد ليونيل ميسي يضع البرسا في المقدمة، ويبدأ حلم الريمونتادا، لولا تألق الحارس كيلور نافاس في التصدي لتسديد ميسي من ركلة الجزاء بالركبة لترتطم بعدها الكرة في العارضة وتخرج ركنية.

وخلال الشوط الثاني، فشل برشلونة في إضافة المزيد من الأهداف، وسط تألق كبير من كيلور نافاس ورباعي الخط الخلفي في دفاع باريس سان جيرمان.

وغلب الأداء الاستعراضي على لاعبي برشلونة والتهاون أمام المرمى خاصة من بيدري، كما تأخرت تغييرات المدير الفني الهولندي رونالد كومان حتى الدقائق العشر الأخيرة عندما قرر الدفع بمارتن بريثوايت وميراليم بيانيتش وموريبا في الدقيقة 79 بدلاً من عثمان ديمبيلي وبيدري وسيرجيو بوسكيتس.