فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الاهلي والاسماعيلي، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 10-3-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، والتي استضافها ملعب برج العرب بالاسكندرية، بإدارة الحكم المصري “إبراهيم نور الدين”.

فى ليلة تحطيم الدراويش حقق الاهلي فوزاً ثميناً أمام مضيفه الاسماعيلي بهدفين نظيفين، متحدياً لعنة الإصابات التي طاردت نجومه، ليواصل الزحف نحو صدارة الدوري المصري.

وارتفع رصيد الاهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، إلى 27 نقطة من 11 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 13 مباراة، ويمتلك الشياطين الحمر 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد الاسماعيلي، صاحب الألقاب الثلاثة في المسابقة، الذي واصل نتائجه الكارثية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند عشر نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) من 15 مباراة.

ورغم فقدان الأهلي خدمات عدد من نجومه البارزين، في مقدمتهم التونسي علي معلول وأيمن أشرف ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد، لكنه تمكن من حسم المباراة لصالحه في النهاية، ليعمق جراح الإسماعيلي في البطولة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 72، ليفتتح التسجيل عبر نجمه المغربي بدر بانون من ركلة جزاء، قبل أن يقضي (البديل) صلاح محسن على آمال الإسماعيلي في التعادل، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 88.

ويأمل الأهلي في الفوز بمبارياته المؤجلة من أجل اعتلاء صدارة البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا.

يأتي هذا الفوز، ليمنح دفعة معنوية جيدة للأهلي، قبل لقائه المرتقب مع مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي يوم الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي توج بها في العام الماضي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إنعاش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق هدف خلف فيتا، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا التنزاني (المتصدر).

وتعادل الدراويش فى الجولة الماضية خارج ملعبه أمام متذيل ترتيب الدوري المصري فريق وادي دجلة بدون اهداف، فى المباراة التي اقيمت يوم 5 مارس 2021.

أليكم اهداف المباراة

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